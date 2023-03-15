Сергій Жадан бере участь у виставі Радіо477 театру La Mama у Нью-Йорку

У міністерстві культури та інформаційної політики підготували нові правила для виїзду за кордон митців та журналістів. Тепер, щоб виїхати за кордон, українські митці та діячі культури мають підтверджувати наявність військового обліку, контракти, а також при поверненні в Україну надавати міністерству звіт. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами артистам чи журналістам потрібно:

надати підтвердження про військовий огляд в їх організаціях;

надати контракти, які підтверджують мету виїзду;

якщо виїзд здійснювався з метою промоції країни чи збору коштів, то потрібно буде по приїзді надати звіт;

поїздка не може тривати більше 60-ти днів.

Причиною таких ускладнень стало кілька скандалів, пов’язаних з виїздом за кордон артистів з дозволом від Мінкульту. Зокрема комік Андрій Щегель заявив, що використав тур як можливість втекти від призову. Режисер Тарас Голубков, отримавши дозвіл на виїзд для зйомок фільму в Європі, поїхав до Росії знімати кліп для російської співачки.

Через те, що міністерство розробляє нові правила, уже декілька гуртів були змушені скасувати концерти. Наприклад скасував свій тур київський дез-метал-гурт Schizogen, який хотів зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Також про проблеми з промо-виступами перед «Євробаченням» заявив гурт Tvorchi.

Раніше для виїзду за кордон музиканти призовного віку мали надіслати Мінкульту контракт про співпрацю з букінг-агентством або запрошувальною стороною, запрошення від організаторів і лист-запит від осіб, які хочуть виїхати.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нові правила розглянуть на найближчому засіданні Ставки головнокомандувача.