Фільм Надії Парфан «Це побачення» розповідає про Київ під час війни

Українські фільми «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші» отримали нагороди на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі «Прокидаючись у тиші» отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2,5 тис євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У картині йдеться про війну очима українок та дітей, що через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

На Берлінале відбулась акція на підтримку України

«Фільм потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення», – відзначило журі.

Фільм Надії Парфан «Це побачення» отримав спеціальну відзнаку міжнародного жюрі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення була продемонстрована у межах програми Berlinale Shorts 2023.

Журі порівняло кіноісторію з однойменним короткометражним фільмом Клода Лелуша: «Режисерові вдається визволити фарсовий короткометражний фільм 1976 року і перетворити його на щось складніше, де нагальність має причини; це пов’язано з війною, а не з примхою мачо, тим більше, що український солдат у відпустці — сама жінка».

24 лютого на Берлінале відбулась акція солідарності з Україною в річницю повномасштабного російського вторгнення. Демонстрація пройшла на червоному хіднику кінофестивалю за участі українських та іноземних кінематографістів, учасників фестивалю та урядовців.

«Берлінале рішуче засуджує триваючу агресивну війну Росії, яка порушує міжнародне право; і разом з багатьма іншими учасниками висловлює свою солідарність з народом України та всіма, хто виступає проти цієї війни", – зазначили організатори Берлінського кінофестивалю.

Також на фестивалі роздали основні нагороди.

Призи основного конкурсу Берлінале:

«Золотий ведмідь» дістався докумментальному фільму Ніколя Філібера

«Золотий ведмідь»

«На "Адаманті"» – Ніколя Філібер (Франція/Японія)

Картина розповідає про центр допомоги людям із психічними розладами, розташований в баржі в центрі Парижа.

Великий приз журі «Срібний ведмідь»

«Червоне небо» – Крістіан Петцольд (Німеччина)

Фільм розповідає про чотирьох молодих людей, які опинилися у пастці на березі Балтійського моря. Картина стала другою частиною трилогії режисера. Першу частину – «Ундіна» – показали на Берліналі у 2020 році.

Приз журі «Срібний ведмідь»

«Погане життя» – Жоао Каніжу (Португалія/Франція)

«Срібний ведмідь» за режисуру

Філіп Гаррель – «Великий віз» (Франція/Швейцарія)

Срібний ведмідь за головну роль

Софія Отеро – «20 000 видів бджіл» (Іспанія)

«Срібний ведмідь» за роль другого плану

Теа Ере – «До кінця ночі» (Німеччина)

«Срібний ведмідь» за сценарій

«Музика» - Ангела Шанелек (Німеччина/Франція/Сербія)

«Срібний ведмідь» за визначний художній внесок

Елен Лувар (кінооператорка) – «Дискобой» (Франція/Італія/Польща/Бельгія)

Повний список призів за посиланням.