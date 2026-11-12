Один з перенаправлених «Орєшніків» впав на гаражі у Білій Церкві

Для протидії двом російським балістичним ракетам «Орєшнік», які окупанти випустили по Україні у травні 2026 року, українські військові застосували систему радіоелектронної боротьби «Ліма». Завдяки її роботі жодна з ракет не досягла цілей, повідомила 11 листопада газета The New York Times із посиланням на військових Сил оборони.

Остання версія РЕБ Lima Quant, яку розробила компанія Cascade Systems у співпраці з Night Watch розпочала роботу в Києві у серпні 2025 року. РЕБ випромінює електромагнітні перешкоди для збиття ворожих цілей з курсу.

Система покликана «переконувати» GPS-навігатори в дронах та інших ворожих боєприпасах, що ті перебувають у столиці Перу Лімі, внаслідок чого ті збиваються з курсу та руйнуються в повітрі.

За словами співрозмовника NYT, найбільшим досягненням цієї системи РЕБ стало 24 травня, коли система змогла збити з курсу дві надзвукові балістичні ракети «Орєшнік», запущені по Київщині. Тоді перша ракета влучила у гаражі в Білій Церкві, а друга впала на тимчасово окупованій території України.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас NYT зазначає, що дія РЕБ впливає не тільки на ракети й дрони, але й на цивільних людей. Зокрема, система впливає на GPS-навігатори у таксі та годинниках.

Так, одна з користувачок додатка для виклику таксі отримала повідомлення, що шлях до її будинку в Києві триматиме понад 12 тис. хвилин, бо маршрут проклали через Південну Америку, Атлантичний океан і значну частину Європи. За даними NYT, GPS-годинник Garmin одного з українських урядовців показав, що той пробіг 6,22 км в Лімі за 15 хвилин 38 секунд.

Перед труднощами постали й журналісти газети, які їхали подивитися на антени «Ліми» біля Києва – система авто, в якому вони їхали, показала, що машина перебуває за 12 276 км від Києва, у Лімі.

За даними Cascade Systems, за перші три місяці 2026 року «Ліма» перенаправила понад 30 крилатих ракет та 10 тис. безпілотників. Співрозмовник газети із позивним «Алхімік» розповів, що з 62 балістичних ракет «Кинджал», випущених в райони роботи РЕБ, 33 розірвалися в повітрі, а інші були перенаправлені від своїх цілей.