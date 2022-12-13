Антимонопольний комітет оштрафував дві рівненські фірми на 92 млн грн за змову на аукціоні з реконструкції стадіону «Авангард». За три роки розслідування було встановлено, що ПВКФ «Фіалка» і ТОВ «Стиль-Декор» узгодили свою поведінку, аби усунути змагання. «Фіалку» оштрафували на понад 91 млн грн, а ТОВ «Стиль-Декор» – на 800 тис. грн. Щоправда, компанії можуть оскаржити це рішення в суді.

Про рішення Антимонопольного комітету стало відомо у вівторок, 13 грудня, після повідомлення громадської ініціативи «За чесний тендер». Як йдеться документі, який опублікували активісти, під час розслідування було встановлено, що фірми ПВКФ «Фіалка» і ТОВ «Стиль-Декор», які брали участь у торгах, узгодили свою поведінку, аби усунути змагання.

«На сторінці АМКУ оприлюднили висновок на 17 сторінок, в якому детально описано докази змови. Також державний орган пропонував фірмам надати письмові пояснення, від чого вони відмовилися. Тепер на змовників чекає трирічна заборона на участь у тендерах», – повідомляють активісти.

Окрім цього, обидві фірми отримали великі штрафи. Фірма ПВКФ «Фіалка» отримала 91,2 млн грн штрафу, а ТОВ «Стиль-Декор» – 832 тис. грн. Зазначимо, що обидві компанії можуть оскаржити це рішення.

Згідно з інформацією на YouControl, ПВКФ «Фіалка» записана на батька відомого рівненського забудовника Володимира Фалка. Зокрема, ця ж фірма займається будівництвом нового спорткомплексу на вулиці Макарова у Рівному. В листопаді 2021 ZAXID.NET повідомляв, що невідомі закинули на подвір'я Юрія Фалка гранату, але ніхто внаслідок інциденту не постраждав. Винуватців цього злочину не встановили.

Інша фірма, ТОВ «Стиль-Декор», належить мешканці Рівного Вірі Рожчук. Фірма також займається будівництвами.