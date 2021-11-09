Юрію Фалку не вперше кидають у двір гранату

У ніч проти 9 листопада невідомі особи кинули гранату на подвір’я відомого рівненського забудовника Юрія Фалка. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені автомобіль Volkswagen Touareg та паркан. Поліцейські розшукують причетних до вчинення злочину.

Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова у Рівному надійшло до поліції від 39-річного Юрія Фалка дев’ятого листопада о 01:33. Заявник повідомив, що невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату. У помешканні на момент вибуху перебували він з дружиною та троє їхніх дітей. Унаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. Частково пошкоджено автомобіль Юрія Фалка Volkswagen Touareg та паркан.

«Спеціалісти вибухотехнічної служби поліції вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль… Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину», — повідомляє поліція Рівненської області. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Зазначимо, що Юрію Фалку не вперше кидають гранату. У червні 2020 на території фірми «Фіалка», яку він очолює, також вибухнула граната, такий же інцидент трапився і у 2019-му. У грудні 2018-го невідомі підпалили автомобіль Володимира Фалка, який є засновником і власником фірми «Фіалка».

Володимир та Юрій Фалки є батьком і сином та ведуть спільний бізнес. «Фіалка» нині є головним підрядником реконструкції стадіону «Авангард» у Рівному, а також будівництва нового спорткомплексу на вулиці Макарова. Ця фірма упродовж років часто виграє тендери на реконструкції та будівництво об’єктів в області коштом бюджету.

Раніше Юрій Фалко казав, що не має ворогів і не отримував погроз на свою адресу, однак пов’язує ці інциденти зі своєю професійною діяльністю. Останній інцидент він поки не прокоментував.