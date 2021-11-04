Володимиру Прохничу загрожує до 15 років ув'язнення

Суд змінив запобіжний захід колишньому бійцю «Айдару» Володимиру Прохничу, який у серпні намагався вдертися з гранатою до будівлі Кабінету міністрів. Про це повідомив його адвокат Тарас Безпалий.

«Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт», – написав він у Facebook.

Адвокат також додав, що наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня близько 10-ї ранку чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про «захоплення» і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця «Айдару» Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу – волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників). Її санкція – до 15 років ув'язнення.

Міністерство ветеранів звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан. Прохнич служив сапером у батальйоні «Айдар» і отримав контузію.