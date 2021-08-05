Володимиру Прохничу загрожує до 15 років ув'язнення

Колишньому бійцю «Айдару» Володимиру Прохничу, який намагався вдертися з гранатою до будівлі Кабінету міністрів України, повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, інформує столична прокуратура у четвер, 5 серпня.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

«Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, вчора близько 10-ї ранку чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про «захоплення» і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця «Айдару» Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу – волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників). Її санкція – до 15 років ув'язнення.

Міністерство ветеранів звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан.