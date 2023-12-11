Збірна України виборола 23 призові місця

У Будапешті закінчився Кубок Європи з кіокушин карате серед дітей, юнаків, юніорів та ветеранів, на якому збірна України здобула 23 медалі. З них два золота вибороли школярки з Львівщини.

Як повідомили 10 грудня на сайті Федерації кіокушин карате, за результатами Кубка Європи, збірна України здобула 7 золотих, 4 срібні та 12 бронзових медалей.

Серед чемпіонок у своїй ваговій категорії є дві дівчини з Львівщини.

Мілена Голінка з Жовкви здобула першість у віковій категорії 12-13 років і ваговій – 50 кг.

«Мілена стала чемпіонкою Європи з кіокушин карате. Важкий шлях, п’ять переможних боїв, підготовка дали результат», – зазначив тренер Мілени Мирослав Овчар.

Мілена Голінка з Жовкви (фото Мирослава Овчара)

Вікторія Давидова з Львівщини перемогла у віковій категорії 16-17 років і ваговій – 55 кг.

До слова, там же проходив 20-й абсолютний чемпіонат Європи з кіокушин карате серед чоловіків і жінок у розділі «куміте» та «ката». Українські спортсмени здобули перше і третє місця у командному ката.