Представниці клубу Lviv Angels із нагородами

У Львові протягом двох днів, 2 та 3 грудня, тривав Кубок України з черлідингу. Загалом на змагання приїхали 1800 спортсменів із 15 областей України. Черлідери Львівщини здобули 57 нагород. Про це повідомили у середу, 6 грудня, на Facebook-сторінці Управління спорту Львова.

Львівщину представляли шість клубів. Це Lviv Angels, Nancy Dolls, Acro Moves, BeLLa, Splesk emojis, Олімп-л.

У підсумку змагань львівські команди отримали такі результати:

- черлідери Lviv Angels здобули: 8 золотих, 10 срібних, 14 бронзових комплектів медалей.

- Nancy Dolls: 7 золотих, 6 срібних, 3 бронзових.

- Acro Moves: 1 золотий, 2 срібних, 3 бронзових.

- BeLLa: 3 бронзових.

Крім цього, на Кубку України вручили посвідчення майстра спорту України міжнародного класу (МСМК) черлідерці Lviv Angels Анастасії Малошенко. Анастасія стала першим МСМК на заході України за всю історію черлідингу.

Це звання львів'янка отримала за срібну медаль чемпіонату світу-2023. Її виборола у складі фрістайл-дуету. Нагорода стала першою за останні 12 років для національної збірної у змаганнях данс-дуетів на чемпіонатах світу.

Також згідно з результатами Кубку України визначили кандидатів до юнацької, молодіжної та національної збірних команд України. Вони готуватимуться до чемпіонату Європи-2024.