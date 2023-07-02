Анастасія Малошенко виступала у парі з Єлизаветою Тимофєєвою з Кам’янського

19-річна львів’янка Анастасія Малошенко у парі з 21-річною Єлизаветою Тимофєєвою з Кам’янського здобули «золото» XI чемпіонату Європи з черлідингу, який зараз триває у італійській Вероні.

Про перемогу львів’янки повідомила Львівська міськрада, зазначивши, що черлідерки виступали у змаганнях дорослих фрістайл дуетів – Senior Pom Doubles. У цій категорії перше місце отримала Україна, друге – Словенія, третє – Греція, четверте – Австрія та п’яте – Польща.

Нагадаємо, що 21 квітня дівчата у цій ж номінації здобули «срібло» 14-го чемпіонату світу, тож до свого статусу віце-чемпіонок світу додали ще й звання чемпіонок Європи.

Анастасія Малошенко представляє клуб Lviv Angels та тренується під керівництвом президентки клубу та Львівської обласної федерації черлідингу Наталі Блажко. Єлизавета Тимофєєва – вихованка клубу Prometey та Альони Козинець.