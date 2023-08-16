СБУ затримала за виправдання російської агресії керівницю одного з підрозділів «Миколаївобленерго» та її заступницю

Служба безпеки України затримала двох чиновниць «Миколаївобленерго», які публічно виправдовували збройну агресію Росії. Як повідомила прес-служба СБУ в середу, 16 серпня, затриманими є очільниця одного з підрозділів «Миколаївобленерго» та її заступниця.

Як наголосили в СБУ, у розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території України. Також жінки виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.

Фото СБУ

Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо «термінів» захоплення українських територій. СБУ також опублікувала відповідні аудіозаписи.

Слідчі СБУ повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

СБУ проситиме суд взяти чиновниць «Миколаївобленерго» під варту. Їм загрожує до восьми років в’язниці з конфіскацією майна.