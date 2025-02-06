Двоє інспекторів митного поста «Городок» отримали підозри у пропуску контрабанди

ДБР спільно з відділом внутрішнього контролю Львівської митниці викрили масштабну схему з несплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів. Двоє інспекторів митного поста «Городок» Валентина Копець та Денис Литвин отримали підозри в кримінальному провадженні.

«Працівники Львівської митниці спільно з правоохоронцями викрили схему несплати митних платежів на мільйони гривень», – йдеться в повідомленні Львівської митниці 6 лютого.

У митниці та обласній прокуратурі розповіли, що інспектори митного поста «Городок» Львівської митниці внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Таким чином вони незаконно звільнили власників транспортних засобів від сплати обов’язкових митних платежів, безпідставно застосувавши до них пільги в оподаткуванні.

Двох інспекторів Львівської митниці викрили на пропуску контрабанди

За такою схемою було завезено близько 200 скутерів. За попередніми даними, у результаті державний бюджет не отримав 300 тис. грн платежів.

Митникам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 ККУ). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років або штраф. Правоохоронці не розголошують подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, підозри отримали інспектори митниці Валентина Копець та Денис Литвин.

Вирішується питання щодо відсторонення їх від займаних посад.