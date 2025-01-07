Водій хотів пройти митний контроль через зелений коридор

У вівторок, 7 січня, ввечері на пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» на польсько-українському кордоні львівські митники виявили 424 незадекларованих iPhone останніх моделей. Їх знайшли в обшивці автомобіля українця, який хотів пройти митний контроль через «зелений коридор».

За повідомленням Львівської митниці, орієнтовна ціна контрабандної техніки становить 500 тис. доларів США (21,15 млн грн). Чоловік намагався незаконно ввезти в Україну телефони моделей iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Це моделі, які надійшли у продаж у вересні 2024 року. Пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України уточнила, що контрабанду намагався провезти 36-річний водій Mercedes Sprinter.

Фото Львівської митниці

Працівники митниці склали адмінпротокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ. Покарання за це – штраф у розмірі 50-100% від вартості товару з конфіскацією товару і автомобіля.

Прикордонники оприлюднили відео, як з-під обшивки мікроавтобуса дістають заховані iPhone.

Також митники повідомили поліцію про подію з ознаками злочину, передбаченого ст. 201-3 ККУ (контрабанда товарів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10 до 75 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж позбавлення волі на термін від п’яти до 11 років.