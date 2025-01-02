61 золотий злиток виявили у підлокітнику автомобіля Toyota

У нещодавно відкритому пункті пропуску «Нижанковичі» на Львівщині прикордонники затримали жінку, яка намагалась вивезти у Польщу 1,5 кг золота вартістю 6 млн грн.

Як повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 2 січня у пункті пропуску «Нижанковичі-Мальховичі» прикордонники та митники під час перевірки автомобіля Toyota Land Cruiser Prado виявили у підлокітнику 1,5 кг золота, які перевозила 37-річна донеччанка. Ані водійка, ані її 67-річний пасажир не змогли пояснити походження золота та надати документи на золоті злитки.

Загалом правоохоронці вилучили 61 золотий злиток загальною вартістю 6 млн грн. Співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до БЕБ України про виявлення ознак злочину за ст. 201-3 ККУ.