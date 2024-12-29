Викрадений автомобіль виявили у пункті пропуску «Краківець»

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині прикордонники виявили автомобіль BMW, який перебував у міжанродному розшуку. Авто викрали в Іспанії ще у 2018 році.

Як повідомила 29 грудня пресслужба Західного регіонального управління Дердприкордонслужби, під час перевірки документів на автомобіль BMW у пункті пропуску «Краківець» на кордоні з польщею прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили, що авто занесене в базу даних Інтерполу. Як з’ясувалося, BMW 2017 року випуску викрали в Іспанії у 2018 році.

Прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу та отримали підтвердження, що автомобіль дійсно перебуває на обліку викраденого автотранспорту. Після перевірки автомобіль передали поліцейським.