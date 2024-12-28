Позашляховик Jeep Grand Cherokee ввезли в Україну на підставі неправдивих документів

Галицький районний суд Львова покарав штрафом громадянина Віталія Шанаурова за ввезення позашляховика Jeep Grand Cherokee в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ на підставі неправдивих документів.

За матеріалами справи, у березні цього року Віталій Шанауров ввіз в Україну автомобіль Jeep Grand Cherokee через пункт пропуску «Краківець» без сплати митних платежів, надавши гарантійний лист військової частини про те, що автомобіль переміщається для потреб військових.

Під час перевірки СБУ встановила, що факт отримання згаданої гуманітарної допомоги не підтверджений, а військова частина не надавала гарантійний лист для ввезення згаданого авто. Відповідно громадянин ввіз автомобіль на підставі неправдивих документів.

Суддя Наталія Зубачик визнала Віталія Шанаурова винним у переміщенні через кордон товарів з приховуванням від митного контролю та призначила йому штраф у розмірі 50% вартості товару, що становить майже 53 тис. грн. При цьому постановою суду позашляховик не конфіскували. Постанова ще може бути оскаржена.