Водій мікроавтобуса намагався вивезти ухилянта через пункт пропуску в Шегинях

Мостиський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Івано-Франківська Назарію Годзюру, який намагався перевезти ухилянта за кордон, заховавши його під сидіння мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Водія буса визнали винним у незаконному переправленні через кордон та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, у травні цього року Назарій Годзюр облаштував під заднім пасажирським сидінням мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter спеціальну нішу, в якій намагався перевезти через кордон військовозобов’язаного.

Вранці 16 травня водій мікроавтобуса прибув у пункт пропуску «Шегині», де надав неправдиву інформацію про кількість осіб, що перебувають у транспортному засобі. Під час проходження прикордонного контролю в спеціальній ніші мікроавтобуса прикордонники виявили військовозобов’яного, який намагався незаконно виїхати за кордон.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Світлана Гіряк визнала Назарія Годзюра винним у незаконному переправленні осіб через кордон (ч.1 ст. 332 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.