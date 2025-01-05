Водій не мав жодних документів для транспортування лемурів, а також екзотичних птахів

Громадянин Польщі намагався вивезти з України лемурів та екзотичних птахів. Його викрили прикордонники 7-го Карпатського загону. Про це у неділю, 5 січня, повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час оформлення транспортного засобу у пункті пропуску «Грушів» мікроавтобус марки Mercedes відправили на поглиблений огляд. Під час перевірки вантажу з’ясувалося, що водій не мав жодних документів для транспортування лемурів, а також екзотичних птахів.

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Після цього громадянин Польщі запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро. Військовослужбовець попередив водія про кримінальну відповідальність за таку пропозицію та відмовився від неправомірної вигоди.

Офіцери внутрішньої та власної безпеки 7-го прикордонного загону повідомили Нацполіцію про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».