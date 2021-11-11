4 жовтня в «Укрексімбанку» напали на журналістів проекту «Схеми»

Директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми «Схеми» у робочому кабінеті голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера, поновили на посадах. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів програми «Схеми». Водночас наказ про їхнє поновлення датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Редакція також письмово звернулась до прес-служби «Укрексімбанку» з додатковими запитаннями, зокрема з проханням надати інформацію про результати внутрішнього розслідування.

Тельбізова раніше відсторонили від займаної посади. Натомість про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли. Однак йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів. Їх

Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та 126 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

Як інформував ZAXID.NET, 7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо «Укрексімбанку», під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі 60 млн доларів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки.

Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.

4 жовтня, журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на свою знімальну групу у кабінеті голови правління державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера під час інтерв'ю нібито через одне з їхніх питань, яке не сподобалося. Співробітники банку відібрали дві камери, забрали флеш-карти, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Наступного дня «Укрексімбанк» заявив, що на журналістів ніхто не нападав та своєю чергою звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею. Банк також переконував, що після цього журналісти залишили приміщення «без будь-якого перешкоджання та з усією записувальною та освітлювальною технікою».

Водночас проекту «Схеми» все-таки вдалося відновити відео, зняте журналістами в «Укрексімбанку». На ньому видно момент нападу на журналістів та відбирання їхніх мікрофонів та техніки. Вже 6 жовтня голова правління «Укрексімбанку» Мецгер подав у відставку на час проведення слідчих дій і попросив вибачення в журналістів. Пізніше Євген Мецгер звільнився з посади голови «Укрексімбанку».

За даним фактом було відкрито кримінальну справу. Про підозру повідомлено чотирьом особам: ексголові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову, директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони «Укрексімбанку».