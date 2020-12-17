В Іспанії поліція провела спецоперацію проти російської мафії

Іспанська поліція спільно з Європоліцієї затримала 23 особи за підозрою у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями. Серед затриманих виявилося двоє громадян України. Про це 17 грудня повідомила прес-служба Європолу.

Під час обшуків були вилучені 300 тис. євро готівкою, діаманти, електронні гаманці з криптовалютою. Серед злочинів угруповання в поліції називають вбивства, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю.

За словами правоохоронців, знешкоджена мережа «планували взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії і проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів».

Угруповання, яке поліція відслідковувала ще з 2013 року, контролювало дискотеки, ресторани і об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі для проникнення в іспанські державні структури.

Поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, що проведена в Іспанії за останні 10 років.

За інформацією Deutsche Welle, серед затриманих – вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії. Зараз підозрюваним обирають запобіжний захід.