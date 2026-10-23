Двох військовослужбовців з Волині повернули із російського полону
Додому повернулися захисники з Володимирського та Луцького районів
Під час чергового обміну полоненими у пʼятницю, 23 жовтня, Україна повернула додому двох військовослужбовців з Волині. Один із них служив у бригаді «Азов», інший – у Державній прикордонній службі.
За інформацією виконувача обовʼязків голови Волинської ОВА Романа Романюка, серед звільнених захисників:
- Максим Романюк, 1991 року народження, військовослужбовець бригади «Азов» Національної гвардії України. Родом із села Гряди Володимирського району.
- Максим Трофімук, 1995 року народження, військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Родом із села Боратин Луцького району.
Загалом під час обміну 23 жовтня Україна повернула 261 захисника. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року, а деякі – з 2018 та 2020 років. Дев’ятеро звільнених є важкохворими.
За інформацією президента України, багатьох із повернених встигли незаконно засудити у Росії. Серед звільнених також є п’ятеро захисників, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google