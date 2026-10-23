Більшість зі звільнених захисників перебували в російському полоні ще з 2022 року

Під час чергового обміну полоненими у пʼятницю, 23 жовтня, Україна повернула додому двох військовослужбовців з Волині. Один із них служив у бригаді «Азов», інший – у Державній прикордонній службі.

За інформацією виконувача обовʼязків голови Волинської ОВА Романа Романюка, серед звільнених захисників:

Максим Романюк, 1991 року народження, військовослужбовець бригади «Азов» Національної гвардії України. Родом із села Гряди Володимирського району.

Максим Трофімук, 1995 року народження, військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Родом із села Боратин Луцького району.

Загалом під час обміну 23 жовтня Україна повернула 261 захисника. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року, а деякі – з 2018 та 2020 років. Дев’ятеро звільнених є важкохворими.

За інформацією президента України, багатьох із повернених встигли незаконно засудити у Росії. Серед звільнених також є п’ятеро захисників, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

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