У пʼятницю, 23 жовтня, відбувся обмін полоненими військовими між Україною та Росією

У пʼятницю, 23 жовтня, відбувся обмін полоненими військовими між Україною та Росією. За результатами обміну до України повернулися 270 захисників, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року», – повідомив Зеленський.

Голова Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що серед звільнених – 261 захисник, серед яких 38 офіцерів. Він зазначив, що Україні вдалося повернути бійців, які перебували у полоні з 2018 та 2020 років. Девʼятеро з повернених – важкохворі.

За даними президента, більшість звільнених військовополонених захищали Маріуполь. Крім того, додому повернулися захисники з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, а також Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

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«Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, які пережили російський теракт в Оленівці в липні 2022 року», – повідомив президент.

У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України також повернулися девʼятеро цивільних.

«Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Зазначимо, обмін полоненими відбувся на тлі повідомлень спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про відновлення тристоронніх переговорів для припинення вогню в Україні. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сторони домовилися про переговори та повідомив, що зустріч делегацій може відбутися на початку листопада. За словами президента, серед обговорюваних тем – обмін полоненими, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та підготовку до зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії.

Останній обмін полоненими відбувся 24 серпня 2026 року. Тоді Україна повернула десятьох військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти. До того, 19 серпня, з російського полону повернулися 103 українські захисники.