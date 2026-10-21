Президент повідомив, що Україна планує обговорювати під час тристоронньої зустрічі

Володимир Зеленський повідомив про сигнал від Росії щодо відновлення тристоронніх мирних переговорів за участі української, американської та російської делегацій. За словами президента, такий формат перемовин може відбутися на початку листопада. Під час зустрічі планують готуватися до саміту на рівні лідерів, а також обговорити гуманітарні питання. Про це Володимир Зеленський розповів у коментарі журналістам, передають hromadske та «РБК-Україна».

За словами Володимира Зеленського, американська сторона поінформувала його про зустріч Стіва Віткоффа з російським диктатором Владіміром Путіним. США повідомили Україні, що Росія погодилася відновити переговори в тристоронньому форматі. Володимир Зеленський також розповів, що Вашингтон пропонує провести таку зустріч якомога швидше.

«Ми підтримуємо це. Ми говорили з нашими американськими партнерами, щоб це було якомога раніше – думаю, не пізніше початку листопада. Подивимося, не все від нас залежить», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Росія раніше вже подавала сигнали про готовність до дипломатії, однак «потім щось змінювалося, скасовувалося».

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Володимир Зеленський також повідомив, що в разі зустрічі трьох делегацій Україна планує порушити питання припинення вогню в будь-якому форматі, зокрема взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Також планують обговорити обмін полоненими та підготовку до зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії.

«Ми будемо підтримувати пропозицію і про припинення вогню, і про закінчення війни, і про припинення вогню по енергетиці, будь-якого припинення вогню в будь-якому випадку, і гуманітарних ініціатив, повернення полонених, і дипломатії», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 жовтня представник Дональда Трампа зустрівся з Володимиром Зеленським в Осло, а 21 жовтня – з російським диктатором Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Після цих зустрічей Віткофф анонсував відновлення переговорів у тристоронньому форматі на рівні технічних команд. Водночас у Кремлі заявили, що Віткофф передав мирні пропозиції України та Європи, які містили «небагато корисного».

На тлі переговорів Володимир Зеленський в ефірі Fox News повідомив, що погодиться на мирну угоду, у межах якої російсько-українська війна буде «заморожена» на поточній лінії розмежування.