Герої України Тарас Довгун (зліва) та Микола Макаревич

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом захисникам львівської 125 бригади територіальної оборони Збройних сил України – 19-річному солдату Тарасові Довгуну та 35-річному лейтенанту Миколі Макаревичу. Найвищі державні нагороди бійцям присвоєно посмертно.

Відповідні укази від 8 липня про присвоєння солдату Тарасові Довгуну та лейтенанту Миколі Макаревичу звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» оприлюднені на сайті президента.

«Тарас Довгун та Микола Макаревич – Герої України. Обоє хлопців на початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями захищати нашу рідну землю. Вони загинули від рук російських окупантів в Бахмуті», – написав міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

19-річний Тарас Довгун, мешканець села Лапаївка біля Львова, пішов добровольцем на фронт після початку великої війни. 24-26 січня солдат Тарас Довгун зі своїми побратимами під нищівними та постійними артилерійськими, мінометними та танковими обстрілами, вів стрілецькі бої поблизу Бахмута.

«Декілька діб солдат Довгун вів безперервний бій з противником, використовуючи усі наявні види озброєння, особисто знищив більше, ніж 15 противників. Отримавши критичні поранення надав медичну допомогу собі та побратиму, продовжив бій та виявив неймовірну твердість духу та героїзм», – розповів командир 125 бригади Артур Горбенко.

Так само добровольцем на фронт пішов 35-річний Микола Макаревич, мешканець Зубри. Лейтенант Микола Макаревич був командиром роти. Під час бою у березні перебував в окопі разом із побратимами, внаслідок вибуху міни отримав множинні осколкові поранення. Незважаючи на свої поранення, надав домедичну допомогу побратимам. Загинув в автомобілі евакуації.