Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України 49 захисникам, 46 з них – посмертно. Про це йдеться в окремих указах на сайті президента.

Зокрема, звання Героя України отримали засновник розвідзагону «Бешкетники Сірка» Іван Щоголєв, захисник Маріуполя та «Азовсталі» Данііл Сафонов і командир ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. З усім списком нагороджених захисників можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, у травні Зеленський вніс зміни до статуту звання «Герой України», згідно з якими попередній розгляд подань про нагородження найвищим державним званням здійснюватиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові.

Згідно з указом, при Комісії державних нагород та геральдики при президентові утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, МВС, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації, Управління державної охорони та Офісу президента.

Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові, то матеріали вносяться на розгляд комісії разом із висновком групи.