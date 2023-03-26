Іван «Щегол» Щеголов розпочав свою військову діяльність ще в 2016 році

У боях за Україну загинув засновник розвідувального загону «Бешкетники Сірка» Іван «Щегол» Щеголов. Про загибель Щеголова 25 березня повідомили на сторінці «Бешкетників» в Instagram.

«Він був одним із тих хто йшов перший в бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя! ... "Щегол", твоя справа завжди буди жити, твої дії будуть жити вічно! Твоя родина твої близькі будуть завжди пам’ятати тебе з посмішкою і з вогнем в очах!», – йдеться в повідомленні.

Іван Щеголов розпочав свою військову діяльність ще в 2016 році. Спершу він воював у складі добровольчого батальйону ДУК ПС під командуванням Дмитра Коцюбайла. Вже згодом підписав контракт зі Збройними силами України.

«Бешкетники Сірка» – розвідувальний підрозділ, який належить 92 окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Як зазначали у ГУР, «бешкетниками» вони себе назвали задовго до повномасштабного вторгнення. «Бешкетуванням» бійці підрозділу іронічно називали роботу по знищенню окупантів.