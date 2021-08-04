Двом російським генералам повідомили про підозру в організації вбивства українських військових біля Іловайська у 2014 році під час виходу з оточення так званим «зеленим коридором». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, начальник головного штабу сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача сухопутних військ збройних сил РФ та начальник центрального командного пункту генштабу ЗС РФ у серпні 2014 року організували вбивство українських захисників біля Іловайська.

Впродовж 2014 – 2015 років підозрювані за попередньою змовою з іншими високопосадовцями ЗС РФ, здійснюючи керівництво ввіреними підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, у результаті чого порушили територіальну цілісність нашої держави.

Двоє генерал-полковників ЗС РФ підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Вирішується питання про оголошення військових у розшук.

Іловайський котел – бої за Іловайськ, які точилися з 10 серпня 2014 року до 2 вересня 2014 року між українськими військовими та українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися в оточенні.

Попри домовленість про коридор для відступу, вони були обстріляні з важкого озброєння. За підрахунками військової прокуратури України, 366 українських бійців були вбиті, 429 поранені, ще 300 потрапили в полон.