Крадіжку неповнолітні скоїли на території ферми

Шумський районний суд засудив двох неповнолітніх хлопців за крадіжку 686 м електричного кабелю. Мешканцям Шумська заборонили відвідувати розважальні заклади, а також вночі постійно перебувати вдома.

Двоє неповнолітніх хлопців влітку 2021 року вирішили викрасти кабель з території недіючої ферми у Шумській громаді. Дроти потім планували продати на металобрухт. Крадіжку спланували вночі 19 серпня. Один хлопець вилазив за допомогою спеціальних засобів на бетонні стовпи і відрізав кабелі, а інший складав їх в мішок внизу на землі.

«Загальна довжина викрадений кабелів – 686 м. Після того обвинувачені залишили місце злочину. Неповнолітні планували продати кабель. Внаслідок злочинних дій хлопці заподіяли матеріальну шкоду Шумському РЕМу на загальну суму 3,2 тис. грн», – повідомляється у вироку Шумського райсуду.

Хлопці у суді свою вину визнали. А суддя Олег Ковтунович, зважаючи на позитивні характеристики неповнолітніх, вирішив заборонити їм відвідувати розважальні заклади. Також присудив заборону виходити на вулицю без дорослих з 21:00 до 06:00.

Батьки ж неповнолітніх повинні відшкодувати завдані збитки, а також оплатити судовий збір та судові експертизи.