Батьки і лікарі прощаються з дворічним хлопчиком, який став донором для сімох дітей

Дворічний хлопчик з Індії після смерті подарував життя відразу сімом дітям. Серед них є і українець.

Про це 16 грудня повідомила засновниця громадської організації «iDonor: Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець.

Серце, легені, нирки, печінку і очі батьки покійного хлопчика віддали для трансплантації важкохворим дітям.

У вівторок, 15 грудня, нирки пересадили дівчатам віком 13 і 17 років, печінку – дворічній дівчинці. Вони – громадяни Індії.

А от легені і серце дісталися іноземцям. Легені пересадили 5-річному росіянину, а серце - 5-річному українцю. Звідки хлопчик наразі не розголошують.

«Дитяче донорство - це особливо драматично. Страшно навіть уявити, що пережили батьки, ухвалюючи таке рішення. Сподіваюся, розуміння, що серце їхнього синочка продовжить битися, трішки втамує їхній біль», – пише Ірина Заславець.

За словами Ірини Заславець, операцію з трансплантації серця маленькому українцю оплатило МОЗ, батьки хлопчика чекали на цю пересадку понад два роки.