Під час операції з трансплантації органів

У четвер, 10 грудня, у Києві вперше в Україні посмертно пересадили нирку дитині. Донором для трирічної дівчинки став 38-річний чоловік, у якого були травми, несумісні з життям. Рідні чоловіка дали згоду на трансплантацію органів. Окрім дівчинки, органи чоловіка пересадили ще трьом хворим.

Про це 11 грудня повідомила засновниця громадської організації «iDonor: Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець.

За її словами, влітку у трирічної дівчинки раптово розвинулася гостра ниркова недостатність. Перетоніальний діаліз був неефективним, показники були завищені в декілька разів. Час від часу дитину змушені були підключати до гемодіалізу. Шанси маленької на нормальне життя були мізерними.

«Уночі Владислав Закордонець з командою видалили вражені інфекцією нирочки, катетер і встановили дівчинці донорську нирку. Вона працює. Мама, кажуть лікарі, ”у шоці”. Жінка досі не вірить, що це відбулося насправді», – пише Ірина.

Донором для дівчинки і ще трьох хворих став 38-річний чоловік, який отримав важкі травми. Лікарі не повідомляють, за яких обставин він отримав травми, вони намагалися його врятувати, та не вдалося. Рідні дали згоду на трансплантацію органів і цим врятували життя аж чотирьом хворим: трирічній дівчинці і 50-річному чоловікові пересадили нирки, 59-річному чоловікові – печінку і 34-річному чоловікові – серце.

До слова, серце вперше пересадив не відомий кардіохірург Борис Тодуров, а його учень кардіохірург Гаврило Ковтун.