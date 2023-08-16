У Києві ввечері в середу, 16 серпня, з вікна багатоповерхівки випали дві 12-річні дівчини. Вони загинули на місці, повідомила поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився на вулиці Михайла Драгоманова у Дарницькому районі Києва близько 18.20.

«Правоохоронці встановили особи потерпілих, це 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки», – йдеться в повідомленні.

Поліція розслідує цей факт як умисне вбивство двох або більше осіб з поміткою самогубство. Інших подробиць наразі немає.