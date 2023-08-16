Двоє 12-річних дівчат одночасно викинулися з 15 поверху в Києві
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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У Києві ввечері в середу, 16 серпня, з вікна багатоповерхівки випали дві 12-річні дівчини. Вони загинули на місці, повідомила поліція Києва.
За інформацією правоохоронців, інцидент трапився на вулиці Михайла Драгоманова у Дарницькому районі Києва близько 18.20.
«Правоохоронці встановили особи потерпілих, це 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки», – йдеться в повідомленні.
Поліція розслідує цей факт як умисне вбивство двох або більше осіб з поміткою самогубство. Інших подробиць наразі немає.
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