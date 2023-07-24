У Тернополі працівник поліції в приміщенні Тернопільського міського управління намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив у себе з табельної зброї. Колеги знайшли його з пораненням і викликали швидку медичну допомогу.

Надзвичайна подія трапилася вранці в понеділок, 24 липня, у приміщенні Тернопільського міськуправління, що розташоване в центрі Тернополя. 21-річний офіцер, оперативний працівник, заступаючи на чергування, отримав вранці табельну зброю. Після цього чоловік зачинився в кабінеті і вистрілив у себе, повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини.

«Молодий працівник поліції, отримавши зброю, заступав на службу і намагався скоїти суїцид. Зараз головне – життя людини, зараз ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати його, працівники поліції здають кров. Чому так сталося – розбирається ДБР. Ніхто замовчувати нічого не буде. Буде дана правова оцінка, буде вивчені всі обставини, які спонукали поліцейського піти на такий крок», – розповів ZAXID.NET тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Про поліцейського, який намагався скоїти самогубство, відомо, що він офіцер, який прийшов півтора місяця тому на роботу в міське управління з навчального закладу. Зараз чоловік перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, за його життя борються лікарі. Розслідування цього випадку проводять слідчі ДБР і прокуратура.