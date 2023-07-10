Трагедія сталася на вул. Гіпсовій у Львові

У суботу, 8 липня, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій.

Попередньо відомо, що хлопець вчинив самогубство, повісившись на металевій огорожі біля смітників на вул. Гіпсовій у Франківському районі. Тіло хлопця вранці побачили перехожі та повідомили в поліцію.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, особу загиблого вже встановили. Це 21-річний мешканець Хмельницької області. Поліцейські не уточнили, чи він навчався у Львові.

Поліцейські розслідують обставини смерті хлопця.