21-річного хлопця знайшли повішеним на огорожі у Львові
Суспільство — Наталія Шутка, 0 54
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Трагедія сталася на вул. Гіпсовій у Львові
У суботу, 8 липня, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій.
Попередньо відомо, що хлопець вчинив самогубство, повісившись на металевій огорожі біля смітників на вул. Гіпсовій у Франківському районі. Тіло хлопця вранці побачили перехожі та повідомили в поліцію.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, особу загиблого вже встановили. Це 21-річний мешканець Хмельницької області. Поліцейські не уточнили, чи він навчався у Львові.
Поліцейські розслідують обставини смерті хлопця.
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