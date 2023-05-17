Львів'янин вчинив самогубство, повісившись на дереві у парку

У середу, 17 травня, у Левандівському парку у Львові перехожі побачили на дереві повішеного чоловіка. Загиблим виявився 33-річний львів’янин. Обставини інциденту з’ясовує поліція.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, інцидент трапився у середу вранці на вул. Широкій. Близько 10:50 перехожі побачили на дереві у Левандівському парку повішеного чоловіка та повідомили в поліцію та швидку допомогу.

«На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу загиблого встановили – це 33-річний львів’янин. Попередньо відомо, що на тілі не виявили ознак насильницької смерті. Тіло скерували на експертизу», – повідомили в поліції.

За даними ZAXID.NET, тіло знімали з висоти близько п'яти метрів. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце, констатували смерть. Попередньо відомо, що чоловік провисів на дереві вже деякий час.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст 115 ККУ з приміткою «самогубство».