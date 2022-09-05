Поліція розшукує двох чоловіків, причетних до масового вбивства у канадській провінції Саскачеван

Щонайменше 10 людей загинули та ще 15 отримали поранення внаслідок нападу з ножем в центральній провінції Канади Саскачеван. У нападі підозрюють двох чоловіків, які зараз перебувають на волі, повідомили Associated Press та CBC.

Правоохоронці отримали перші повідомлення про постраждалих з ножовими пораненнями близько 5:40 за місцевим часом (13:40 4 вересня за Києвом). Протягом наступних годин надходили нові повідомлення про постраждалих у кількох громадах. Щонайменше 15 людей доставили у лікарню, утім, можливо були постраждалі, які звернулися до лікарів самостійно.

Усього місцева влада виявила 13 місць нападу. Для надання медичної допомоги громадам облаштували два екстрені оперативні центри. Для допомоги постраждалим залучали гелікоптери.

Помічниця комісара поліції в Саскачевані Ронда Блекмор сказала, що мішенями нападників могли бути деякі з жертв, а решта могли постраждати через невибіркові напади. Мотив нападників наразі невідомий.

AP називає ці напади «одним з найбільш смертоносних масових вбивств в історії Канади». До цього у 2020 році 51-річний зубний технік під виглядом поліцейського розстріляв людей та влаштував пожежі по всій провінції Нова Шотландія, убивши 22 людини.

Правоохоронці заявили, що двоє підозрюваних ідентифіковані як 30-річний Деміен Сандерсон і 31-річний Майлз Сандерсон. Їх вважають озброєними та небезпечними.

Вдень поліція попередила людей, що машину, яка їх перевозила, помітили у місті Реджайна, приблизно за 335 кілометрів на південь від населених пунктів, де сталися напади. Правоохоронці поширили попередження на всю провінцію Саскачеван.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття постраждалим та їхнім близьким. Він запевнив, що уважно стежить за ситуацією та закликав всіх стежити за повідомленнями місцевої влади.