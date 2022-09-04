Від вибуху в поліцейській машині повилітали вікна

У неділю, 4 серпня, у львівському мікрорайоні Білогорща чоловік конфліктував з перехожими, а потім кинув дві гранати у поліцію, яка приїхала на виклик. Внаслідок вибуху гранат сильно пошкодилось патрульне авто, але поліцейські не постраждали. Про інцидент з місця події першою повідомила «Варта-1». Речник обласної поліції Михайло Василишин підтвердив ZAXID.NET цю інформацію.

За попередніми даними, близько 14:45 в районі Білогорща у Львові викликали поліцію через чоловіка, який вчинив конфлікт. Коли на місце події приїхали поліцейські, агресивний чоловік кинув дві гранати в їхній автомобіль.

Внаслідок вибуху гранат сильно пошкодило поліцейську машину, однак правоохоронці не постраждали, бо не були всередині. Також вибухом пошкодило огорожу сусіднього будинку.

Від вибуху гранат пошкодилось поліцейське авто, але ніхто не постраждав (фото патрульної поліції)

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що чоловіка, який кидав у поліцейських гранати, затримали. Попередньо відомо, що він міг перебувати під дією наркотиків.