Попередньо відомо, що вибух спричинив ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

У суботу, 3 вересня, в історичній частині Чернігові на Валу пролунав вибух. За інформацією «Суспільного» У Чернігові міста, вибух пролунав близько 13:30. Наразі відомо про чотирьох травмованих дітей.

За попередньою інформацією, біля художнього музею відбувалася виставка боєприпасів, один із них здетонував.

Фото «Суспільного»

На місці працюють швидка та рятувальники.

За інформацією видання, вибух спричинив ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

Як повідомила в коментарі «Суспільному» речниця поліції області Наталія Слабеняк, цю справу буде розслідувати ДБР.

Разом з тим, прес-служба Чернігівської міської ради повідомляє у своєму Telegram-каналі, що міськрада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.

Ситуацію прокоментував начальник Чернігівської ОВА. З його слів, дворічний хлопчик у важкому стані.

«Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», – повідомив він.

З його слів, наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі.

Всього травмувалися четверо дітей. Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі.