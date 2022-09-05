Дитина вистрілила з ручного протитанкового гранатомета на виставці в Чернігові 3 вересня

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові.

«Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ-26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти», – повідомили у ДБР вранці в понеділок, 5 вересня.

За інформацією правоохоронців, про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації. Їх підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Військових уже затримали. Правоохоронці проситимуть суд узяти їх під варту на час досудового розслідування.

Як повідомляв ZAXID.NET, вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, який передбачав інтерактив для дітей, спрацював ручний протитанковий гранатомет, унаслідок чого стався вибух.

Спершу було відомо про чотирьох постраждалих дітей. Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок вибуху по меддопомогу звернулися 15 осіб, з яких восьмеро дітей. Дворічний малюк внаслідок інциденту пережив операцію і перебуває в реанімації.