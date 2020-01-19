Двоє дітей потрапили в лікарню з отруєнням чадним газом в Новояворівську
Суспільство — Катерина Родак, 19 січня21290
У селі Шкло Яворівського району в приватному будинку отруїлись чадним газом двоє дітей. Їх забрали у лікарню, а в будинку тимчасово вимкнули газ.
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у суботу, 18 січня, близько 19:00 у приватному будинку отруїлись чадним газом двоє дітей: 7 та 10 років.
Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Новояворівську районну лікарню. Відомо, що будинок, де отруїлися діти, обладнаний газовою плитою та котлом. ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинив газопостачання будинку.
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