Двоє дітей потрапили в лікарню з отруєнням чадним газом в Новояворівську

Чому українці так часто труяться чадним газом.

У селі Шкло Яворівського району в приватному будинку отруїлись чадним газом двоє дітей. Їх забрали у лікарню, а в будинку тимчасово вимкнули газ.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у суботу, 18 січня, близько 19:00 у приватному будинку отруїлись чадним газом двоє дітей: 7 та 10 років.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Новояворівську районну лікарню. Відомо, що будинок, де отруїлися діти, обладнаний газовою плитою та котлом. ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинив газопостачання будинку.