Вони намагалися розпалити котел бензином

На Тернопільщині двоє неповнолітніх отримали опіки під час розпалювання котла бензином. Підлітки віком 17 та 12 років після цього випадку потрапили до лікарні. Про це повідомила ДСНС Тернопільської області в середу, 28 жовтня.

Інцидент стався в Ланівцях увечері 27 жовтня, розповіли рятувальники в коментарі ZAXID.NET. Під час спроби розпалити котел бензином стався спалах. Предмети та підлога в приміщенні почали горіти, а самі юнаки отримали опіки. Хлопців швидкою допомогою доправили до лікарні.

У медзакладі неповнолітнім діагностували опіки різних ступенів. Один із потерпілих отримав 15% опіків тіла та перебуває у стані середньої тяжкості. Інший хлопець обпік руки, його стан – легкий.

У ДСНС нагадали, що не варто використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини для розпалювання котлів і печей. Також пальне, сірники та запальнички слід зберігати в недоступних для дітей місцях.

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