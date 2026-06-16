У Тернополі сталася масштабна пожежа на текстильному цеху, є постраждалий
Вогонь поширився на понад 300 м²
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У вівторок, 16 червня, близько 8:30 виникла масштабна пожежа в одному із виробничих текстильних цехів. Загоряння сталося на вул. Текстильній у Промисловому районі міста. За словами очевидців, прилеглі вулиці вкрив густий чорний дим.
Під час пожежі постраждала людина. Про це розповів ZAXID.NET речник управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
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«Пожежа виникла на великій площі, станом на 10:50 її вдалося локалізувати. Зараз працівники ДСНС працюють над її ліквідацією. Гасіння вогню ускладнює те, що це велика площа і є сильне задимлення», – зазначив Сергій Данілін.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Він додав, що причина загорянна – наразі невідома. До розслідування пожежі залучать правоохоронців.
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