Прилеглі вулиці вкрив густий чорний дим

У вівторок, 16 червня, близько 8:30 виникла масштабна пожежа в одному із виробничих текстильних цехів. Загоряння сталося на вул. Текстильній у Промисловому районі міста. За словами очевидців, прилеглі вулиці вкрив густий чорний дим.

Під час пожежі постраждала людина. Про це розповів ZAXID.NET речник управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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«Пожежа виникла на великій площі, станом на 10:50 її вдалося локалізувати. Зараз працівники ДСНС працюють над її ліквідацією. Гасіння вогню ускладнює те, що це велика площа і є сильне задимлення», – зазначив Сергій Данілін.

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Він додав, що причина загорянна – наразі невідома. До розслідування пожежі залучать правоохоронців.

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