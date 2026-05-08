До ліквідації залучили 25 рятувальників

У центрі Тернополя на бульварі Шевченка, 25 в одному із популярних закладів сталася масштабна пожежа. До ліквідації залучили 25 рятувальників, повідомили в ДСНС Тернопільщини. За даними «Суспільне.Тернопіль», вогонь поширився у закладі «Пасаж Адлера 13», що розташований на розі бульв. Шевченка та вул. Кульчицької.

Пожежа почалася близько 11:00 8 травня. На місце викликали підрозділи рятувальників, також працювали медики. «Є двоє постраждалих. Їм надали допомогу на місці, госпіталізації не потребують», – повідомив командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Павло Мельник. Станом на 11:50 пожежу локалізували.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники провели евакуацію з верхніх поверхів та врятували п’ятьох людей. До гасіння залучили 7 одиниць спеціальної техніки та 25 рятувальників. Серед техніки також використовували автовишку, щоб не допустити перекидання вогню на дах приміщення.

Загалом ,площа пожежі становила близько 15 м2. Причини її виникнення з’ясовують фахівці.

Додамо, що заклад «Пасаж Адлера 13» належить до групи закладів «Сім’я ресторанів Файного міста», фактичними власниками яких є родина колишнього міського голови Тернополя Романа Заставного. Він був мером міста з 2006 по 2010 роки. У 2014–2019 роках був обраний до Верховної Ради України як народний депутат від партії «Народний фронт».