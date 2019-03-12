Двоє іноземців пограбували літнє подружжя львів'ян у їхньому помешканні

Авто зловмисників зафіксували на виїзді з міста камери Ситуаційного центру та Центру безпеки міста

СуспільствоОрися Шиян, 12 березня9690

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Двоє іноземців пограбували літнє подружжя львів'ян у їхньому помешканні
фото патрульної поліції
Чоловіки приїхали в Україну в лютому і взяли в оренду автівку у Києві

Львівська поліція затримала шахраїв, які пограбували літнє подружжя у їхньому домі. Зловмисниками виявились іноземці.

Як повідомила прес-службі патрульної поліції Львова, 11 березня близько 17:00 у квартиру літнього подружжя на вулиці Мазепи подзвонили двоє невідомих чоловіків. Вони розповіли, що принесли стареньким подарунки і без дозволу почали їх розкладати в хаті господарів.

Створивши метушню, вони почали відволікати увагу пенсіонерів.

«Вони попросили принести їм кави чи чаю, коли бабця сказала, що нема, непрохані гості захотіли води. Жінка вийшла з кімнати, і злодії лишилися наодинці з дідом. Непомітно один з них пішов у іншу кімнату, звідки прийшов із сумкою. Мешканка квартири побачила, як невідомий кладе її сумку в коробку з-під телевізора. Жінка почала кричати і намагалася завадити цьому, а зловмисник штурхнувши її пішов геть із поплічником і сумкою в коробці», ‒ розповіли у поліції.

У сумці були 2 тисячі доларів та 20 тисяч гривень і золоті вироби. Їх зловмисники винесли і втекли на автомобілі Mercedes.

Зловмисників помітив сусід пенсіонерів і викликав поліцію. В орієнтування передали автомобіль і особливі прикмети злочинців ‒ це були іноземці з бородами.

Камери Ситуаційного центру та Центру безпеки міста зафіксували авто біля Галицького перехрестя, яке затримали між Гамаліївкою та Дублянами.

В салоні машини, крім двох зловмисників, був ще неповнолітній хлопець. В машині виявили 8 тисяч доларів, 20 тисяч гривень, телевізор, посуд, кілька телефонів та золото.

За інформацією поліції, іноземці перетнули кордон у лютому, у Києві взяли в оренду автомобіль.

Чоловіків віком 22 та 36 років помістили в ізолятор тимчасового тримання, а 16-річного сина одного із чоловіків в притулок на вулиці Левандівській.

За ч.2 ст.186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) передбачене позбавлення волі від чотирьох до шести років.

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