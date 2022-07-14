Авто з лісівниками наїхало на міну в Житомирській області: двоє загиблих, шестеро поранених

У Житомирській області на російській міні підірвався автомобіль працівників державної лісової охорони. Двоє людей загинули, ще шестеро лісівників зазнали поранень, повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

За його словами, Подія трапилася в четвер, 14 липня, у Народицькому спеціалізованому лісовому господарстві. Автомобіль натрапив на міну на лісовій дорозі близько 11 ранку.

Голова Коростенської РДА розповів, що двоє лісівників загинули на місці. Стан поранених різних ступенів важкості, їх госпіталізували.

«Від свого імені, від імені працівників Коростенської районної військової адміністрації висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата. Війна, розв’язана Росією, та її наслідки забирає кращих з кращих», – написав посадовець.

Житомирщину повністю звільнили від окупантів на початку квітня. Вони перебували у північних громадах області. Водночас Житомирська ОВА тоді наголошувала, що росіяни залишили після себе міни.