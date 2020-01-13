Двоє львів’ян погрожували вбивством дипломатам Генконсульства Польщі

Погрози здійснювали двоє львів’ян, які займаються незаконним виготовленням Карти поляка

СБУ встановила осіб, які електронною поштою надсилали погрози вбиством працівникам Генконсульства Республіки Польща у Львові від імені журналіста, який проводив журналістське розслідування щодо видачі «Карти поляка».

Як повідомили в СБУ Львівщини, погрози здійснювали двоє львів’ян, які займаються незаконним виготовленням польських документів для громадян України. Вони оформляли замовникам «Карту поляка» на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності організацій польської національної меншини.

«Після оприлюднення місцевими інформаційними агенціями «НТА» та «Вголос» матеріалів, які викривають незаконний механізм, зловмисники вирішили помститися журналісту. Вони зареєстрували електронну скриньку, з якої у Генконсульство та у польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань», – йдеться у повідомленні УСБУ Львівщини, оприлюдненому у понеділок, 13 січня.

Працівники СБУ та обласної прокуратури разом із поліцейськими провели обшуки у квартирі львів’ян, які погрожували дипломатам (фото СБУ у Львівській області)

У помешканні фігурантів справи правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тисяч євро. У ноутбуці співробітники СБУ виявили докази, що саме на ньому готували і надсилали лист від імені журналіста з погрозами на адресу польського Генконсульства. Також там зберігалися й нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Республіки Польща у Львові.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності за ч. 2 ст 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Як уточнили ZAXID.NET в СБУ Львівщини, уся техніка вилучена і скерована на експертизу, наразі підозрювані особи не затримані.

За даними «Львівського порталу», погрози польському консулу надходили з фейкового поштового акаунту, який зареєстрований від імені журналіста сайту «Вголос» Романа Гурського, який нещодавно опублікував статтю про аферистів, які за гроші надають послуги з виготовлення «Карти поляка». У матеріалі йшлося про матір з сином Світлану Саган та Сергія Копитка, які в Інтернеті та в соцмережах розміщували інформацію про надання відповідних послуг. Після цього почали надходити погрози самому Роману Гурському з телефонів, які вказані на сторінці Світлани Саган у соцмережах. Також від імені журналіста надсилали погрози голові польського культурно-освітнього центру «Білий орел» в Західній Україні.

«Карти поляка» – документ, який підтверджує належність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини і надає низку переваг щодо навчання, працевлаштування, медичного обслуговування на території Польщі.