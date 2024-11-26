У багатьох учасників рейтингу статки за рік зменшились

Віталій Антонов і Тарас Кицмей увійшли у топ-30 найбагатших українців у 2024 році за версією видання NV.

Віталій Антонов, якому належить холдинг ОККО, посів у рейтингу 13-те місце зі статком 412 млн доларів. За минулий рік бізнесмену зі Львова вдалося збільшити свої статки на 13%.

Тарас Кицмей, співзасновник SoftServe, цьогоріч перебуває в рейтингу на 29-му місці. Його статки оцінені у 219 млн доларів, що на 5% менше, ніж було рік тому.

У трійці лідерів серед найбагатших людей України такі підприємці:

Рінат Ахметов – СКМ (5,06 млрд доларів і мінус 23%);

Віктор Пінчук – EastOne (2,199 млрд доларів і плюс 28%);

Олексій Порошенко – Roshen (1,166 млрд доларів і плюс 22%).

Журналісти NV склали рейтинг на основі аналітики операційних та фінансових результатів найбільших компаній України та низки активів за кордоном від сервісу YouControl та експертного аналізу інвесткомпанії Dragon Capital. У випадку публічних компаній використовувалися дані про їх ринкову капіталізацію. Були враховані втрати активів, динаміка виручки, операційний прибуток до відрахувань на амортизацію та борги.