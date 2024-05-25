Власники трьох львівських компаній увійшли в топ-10 українських ІТ-мільйонерів
Сумарний виторг їхніх компаній торік становив понад 38 млрд грн
Засновники і власники трьох львівських ІТ-компаній увійшли в топ-10 ІТ-мільйонерів України, що уклали журналісти сайту NV.
До рейтингу, в основі якого виручка компаній за 2023 рік, потрапили профільні бізнесмени з українським громадянством, які розвивають справу в Україні або за її межами.
Журналісти наголошують, що аналізували лише ті юрособи, що вказали пов’язані з ІТ коди діяльності під час реєстрації, і дані про структуру і частки власників в яких є відкритими. Окрім того, у виручку не враховувались інші компанії, що належать власникам ІТ-компаній, але працюють за іншим профілем.
Отже, у топ-10 українських ІТ-мільйонерів увійшли засновники і власники таких ІТ-компаній зі Львова:
- SoftServe;
- Eleks;
- N-iX.
Розповімо про них детальніше.
Компанію SoftServe у 1993 році заснували аспіранти НУ «Львівська політехніка» Тарас Кицмей, Ярослав Любінець та їхні колеги. Це була одна з перших аутсорсингових компаній в Україні.
SoftServe працює у сфері розробки програмного забезпечення і надання консультаційних послуг в Україні, а також в країнах ЄС, США, Канаді, Латинській Америці, Сінгапурі й ОАЕ.
На початку 2024‑го SoftServe приєдналася до міжнародного консорціуму, що розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці в межах програми NASA.
У 2023 році виторг компанії становив 18,5 млрд грн, вона має 11 тис. співробітників
Компанію Eleks у 1991 році заснували Олексій Скрипник-старший, його дружина Євгенія та син Олексій Скрипник-молодший. Вона виконувала замовлення енергетичних підприємств. Сьогодні Eleks має офіси у 13 країнах світу та надає послуги з розробки програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості.
За даними рейтингу The Global Outsourcing-2022 від профільної асоціації IAOP, компанія входить до 100 найкращих аутсорсингових підприємств світу.
Серед іншого, розробки компанії використовувалися в Голлівуді, зокрема на зйомках блокбастерів «Квант милосердя» і «Людина-павук».
23 лютого 2022 року 57‑річний Олексій Скрипник-молодший раптово помер.
Виторг компанії за 2023 рік становив 12,3 млрд грн, вона має 2 тис. співробітників.
ІТ-компанія N-iX створена у Львові Андрієм Павлівим та Дмитром Косарєвим, працює понад 20 років. Має офіси у 25-ти країнах Європи та Америки, що займаються хмарними технологіями, аналізом даних, інтернетом речей, штучним інтелектом, машинним навчанням тощо. Серед замовників компанії– Bosch, Siemens, e-bay. Також N-iX регулярно потрапляє до сотні найкращих аутсорсерів світу, який складає міжнародна асоціація IAOP.
Виторг компанії за 2023 рік становив 7,8 млрд грн, вона має 2,2 тис. співробітників.
Також до рейтингу увійшли засновники і власники таких компаній:
- Revolut (Влад Яценко);
- GitLab (Дмитро Запорожець);
- Astound Commerce (Ілля Виноградський, Роман Мартиненко, Ігор Горін);
- Ajax Systems (Олександр Конотопський);
- Grid Dynamics (Вікторія Лівшиц);
- Svitla Systems (Наталія Аньон);
- Trinetix (Андрій Іванов, Олександр Строжемін).