Ідеться про компанії з історією понад 20 і 30 років

Засновники і власники трьох львівських ІТ-компаній увійшли в топ-10 ІТ-мільйонерів України, що уклали журналісти сайту NV.

До рейтингу, в основі якого виручка компаній за 2023 рік, потрапили профільні бізнесмени з українським громадянством, які розвивають справу в Україні або за її межами.

Журналісти наголошують, що аналізували лише ті юрособи, що вказали пов’язані з ІТ коди діяльності під час реєстрації, і дані про структуру і частки власників в яких є відкритими. Окрім того, у виручку не враховувались інші компанії, що належать власникам ІТ-компаній, але працюють за іншим профілем.

Отже, у топ-10 українських ІТ-мільйонерів увійшли засновники і власники таких ІТ-компаній зі Львова:

SoftServe;

Eleks;

N-iX.

Розповімо про них детальніше.

Компанію SoftServe у 1993 році заснували аспіранти НУ «Львівська політехніка» Тарас Кицмей, Ярослав Любінець та їхні колеги. Це була одна з перших аутсорсингових компаній в Україні.

SoftServe працює у сфері розробки програмного забезпечення і надання консультаційних послуг в Україні, а також в країнах ЄС, США, Канаді, Латинській Америці, Сінгапурі й ОАЕ.

На початку 2024‑го SoftServe приєдналася до міжнародного консорціуму, що розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці в межах програми NASA.

У 2023 році виторг компанії становив 18,5 млрд грн, вона має 11 тис. співробітників

Компанію Eleks у 1991 році заснували Олексій Скрип­ник-стар­ший, його дружина Євгенія та син Олексій Скрипник-молодший. Вона виконувала замовлення енергетичних підприємств. Сьогодні Eleks має офіси у 13 країнах світу та надає послуги з розробки програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості.

За даними рейтингу The Global Outsourcing-2022 від профільної асоціації IAOP, компанія входить до 100 найкращих аутсорсингових підприємств світу.

Серед іншого, розробки компанії використовувалися в Голлівуді, зокрема на зйомках блокбастерів «Квант милосердя» і «Людина-павук».

23 лютого 2022 року 57‑річний Олексій Скрипник-молодший раптово помер.

Виторг компанії за 2023 рік становив 12,3 млрд грн, вона має 2 тис. співробітників.

ІТ-компанія N-iX створена у Львові Андрієм Павлівим та Дмитром Косарєвим, працює понад 20 років. Має офіси у 25-ти країнах Європи та Америки, що займаються хмарними технологіями, аналізом даних, інтернетом речей, штучним інтелектом, машинним навчанням тощо. Серед замовників компанії– Bosch, Siemens, e-bay. Також N-iX регулярно потрап­ляє до сотні найкращих аутсорсерів світу, який складає міжнародна асо­ціація IAOP.

Виторг компанії за 2023 рік становив 7,8 млрд грн, вона має 2,2 тис. співробітників.

Також до рейтингу увійшли засновники і власники таких компаній: