Робота над проектом з NASA стартує в січні 2024 року

ІТ-компанія SoftServe в межах програми NASA допомагатиме розробляти технологічні рішення для будівництва на Місяці. Команда моделюватиме роботизовані системи для будівництва, механічної взаємодії та вільного пересування поверхнею Місяця.

До проекту NASA залучать частину працівників відділу Robotics & Advanced Automation, де зараз працює 19 українців. Також в команді є кілька актуальних вакансій, пише DOU.

«Наша робота передбачатиме створення великої кількості цифрових симуляцій процесу будівництва на Місяці, з урахуванням особливості та властивостей ґрунту. Також будемо досліджувати з партнерами можливості взаємодії між машинами, пристроями на місці та оптимальні концепції пересування», – розповів Robotics Practice Leader у SoftServe Любомир Демків.

Згаданий відділ SoftServe працює над програмним забезпеченням для хардверу та автоматизованих систем, зокрема роботизованих систем для різних індустрій – космічної промисловості, агро-індустрії, автомобільної індустрії, важкої промисловості і будівництва.

Робота над проектом з NASA стартує в січні 2024 року. Проект стартував після того, як американська компанія Astroport Space Technologies виборола грант та фінансування в межах NASA STTR 2023 Phase II. В межах гранту, консорціум компаній на чолі з Astroport працюватиме над розробкою технологій для зведення злітно-посадкових майданчиків в екстремальних умовах та безпечної посадки на Місяці.

Програма STTR від NASA – щорічна програма фінансування, в якій бізнеси, стартапи та наукові інституції об’єднуються для вирішення певних кейсів та проблем, цікавих для досліджень NASA. Технологічні рішення й результати програм мають шанси бути застосованими дослідниками агентства або ж бути комерціалізованими на наступних етапах.

Нагадаємо, у вересні 2023 року SoftServe запустила GenAI Lab – лабораторію генеративного штучного інтелекту. Це буде окремий дослідницький напрям, в межах якого компанія експериментуватиме й створюватиме нові технологічні рішення на основі генеративного ШІ.

SoftServe – найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у галузі розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (США).