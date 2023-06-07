SoftServe оголосила про купівлю ІТ-компанії Hoverstate зі штаб-квартирою у США і офісами в Італії. Компанія спеціалізується на мобільній та веб розробці повного циклу.

Як повідомила прес-служба SoftServe 7 червня, Hoverstate має потужну експертизу в автоматизації процесів та є ключовим партнером Pega, відомої low code платформи. Така експертиза підсилить пропозиції від SoftServe на глобальному ринку. Клієнти компанії відтепер матимуть доступ до прискорених cloud-based процесів та ефективної розробки за допомогою даних і аналітики, штучного інтелекту та машинного навчання.

«Hoverstate розширить набір наших інноваційних сервісів, завдяки чому зможемо допомагати клієнтам оптимізовувати процеси та мінімізувати витрати в сучасному макроекономічному середовищі», – зазначив СЕО компанії SoftServe Кріс Бейкер.

Hoverstate допомагає компаніям покращити обслуговування клієнтів, поглибити взаємодію з ними та скоротити операційні витрати до 50% у різних галузях. Придбання компанії має зміцнити та розширити експертизу SoftServe у галузях охорони здоров'я, фінансів, біотехнологій, транспорту та логістики. Внаслідок купівлі, керівництво Hoverstate приєднаються до роботи на SoftServe.

Зазначимо, що Hoverstate фокусується на створенні цифрових стратегій, мобільних застосунків, веб-розробці з глибокою експертизою в галузях медичного страхування, фармацевтики

SoftServe – найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у галузі розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (США).