Будинок, де сталося отруєння чадним газом, обладнаний кахельною пічкою

У середу вночі, 29 грудня, у селі Монастирець Журавненської громади на Львівщині в приватному будинку чадним газом отруїлися двоє людей, зокрема, 15-річний підліток. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що інцидент стався близько 3:00 ночі у приватному житловому будинку на вул. Івана Франка в селі Монастирець Журавненської громади, що за 20 км від Жидачева. Чадним газом отруїлися двоє людей, зокрема, 15-річна дитина. Обох постраждалих госпіталізували в Жидачівську міську лікарню. Попередньо їх стан оцінюють як середньої важкості.

Відомо, що будинок обладнаний газовою плитою, кухонним вогнищем та кахельною пічкою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до будинку до з’ясування усіх обставин.